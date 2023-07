JSA 2023 (2e journée): L’Algérie décroche 26 médailles dont 12 en or

Avec un total de 26 médailles, dont 12 en or, l’Algérie a dominé les épreuves d’athlétisme, judo, et natation, de la 2e journée des Jeux sportifs arabes Algérie-2023 (5-15 juillet), disputée mercredi.

L’athlète Souhil Abderrahmane Aloui a ouvert le bal durant la matinée, en offrant à l’Algérie sa première médaille en vermeil de la journée, dans l’épreuve du 20 km marche.

Le sociétaire de Sarab Batna a bouclé la distance en 1h31:52, devant son compatriote Abdennour Ameur (1h36:17), alors que l’Emirati Nouaïm Echaâli a complété le podium (1h43:33).

La moisson algérienne en athlétisme a été enrichie par cinq autres médailles d’or remportées un peu plus tard au stade olympique Miloud Hadefi d’Oran, par Afaf Ben Hadja (heptathlon), Nabila Bounab (lancer du disque), Darina Rezik (saut en hauteur), Amine Bouanani (110 m haies), et Hichem Bouchicha (3000 m steeple).

Outre ces six médailles en or, l’athlétisme algérien s’est également adjugé 4 breloques en argent et 2 en bronze.

A l’instar de l’athlétisme, le judo algérien s’est également illustré en glanant 4 médailles d’or grâce à Yamina Halata (-57 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Wail Ezzine (-66 kg), et Messouad Dris (-73 kg), en plus des deux médailles d’argent de Houaria Kaddour (-48 kg) et Faïza Aïssahine (-52 kg).

“Nous sommes satisfaits des résultats obtenus par nos athlètes au cours de cette première journée de compétition. Notre seule déception a probablement été celle de Faïza Aïssahine, qui a raté l’or d’un cheveu, après une erreur qui, à notre humble avis, était évitable. J’espère qu’elle saura en tirer les leçons nécessaires, pour mieux rebondir à l’avenir, notamment, en prévision des Championnats d’Afrique qui désormais sont tout proches” a déclaré à l’APS le DTN de la Fédération algérienne de judo (FAJ) Abdelmalek Aït Mouffok.

En natation, l’Algérie a raflé 2 médailles d’or, 3 argent, et 3 en bronze. Hamida Rania Nefsi a offert à l’Algérie la première médaille d’or en natation, en dominant le 400 mètres quatre nages.

La nageuse algérienne a parcouru la distance en 5 mn 33 s, alors que la deuxième place est revenue à sa compatriote Imene Kawter Zitouni (5 mn 4 s 65c). La Tunisienne Habiba Belghit a pris la troisième place (5mn, 21s et 47 c).