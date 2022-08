Kits GPL: Près de 600 000 véhicules convertis, mais gare à la négligence

Le GPL est le carburant le moins polluant, mais aussi le moins cher. Le prix du litre ne dépasse pas les 10 dinars. De plus en plus d’automobilistes sont séduits par le produits et pas moins de 650 000 véhicules sont déja convertis jusqu’a présent, selon des chiffres livrés par NAFTAL.

L’entreprise de commercialisation et de distribution des produits pétroliers ambitionne en effet d’atteindre le million de véhicules convertis. Seulement, la maintenance doit être régulière et rigoureuse pour éviter tout éventuel accident.

Plusieurs incidents ont été recensés par les associations de prévention routière. En cause, le non respect des contrôles.

Yacine Hamizi, responsable a Info Trafic Algérie, souligne qu’« un nombre important d’explosions et de véhicules brûlés sont recensés, pas moins de huit véhicules se sont enflammés en un seul mois ».

L’installation des kits GPL doit se faire selon des normes et chez des professionnels. Omar Azghou, chef de centre GPL a Tipasa, conseille vivement les automobilistes de s’adresser plutôt « aux agents agrées chez Naftal qui sont formés pour a cet effet ».