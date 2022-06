Ksar Tafilelt, première ville écocitoyenne qui a fasciné les médias français

En s’appuyant sur des techniques ancestrales, la ville algérienne de Ksar Tafilelt est un exemple d’écocitoyenneté.

Il y a 20 ans, ce projet de ville écocitoyenne et durable ne semblait qu’un mirage. Mais aujourd’hui, la cité se dresse fièrement dans un environnement désertique.

A 600km au sud d’Alger, aux portes du Sahara, une ville durable transformée en oasis est un véritable havre de paix pour ses habitants : Ksar Tafilelt. En 2016, cette éco-ville du désert a reçu le 1er prix de ville durable pour être parvenue a cette incroyable expérience humaine et environnementale. Lumière sur un lieu exceptionnel.

Ahmed Nouh, initiateur du projet de Ksar Tafilelt, a réussi ce dont peu ont été capables : allier architecture traditionnelle, développement durable, agriculture biologique, préservation de l’environnement et cadre de vie sain. Tout cela en plein désert du Sahara.

“Nous, on n’a rien inventé, on ne fait que perpétuer la vision de nos ancêtres, donc respecter la nature et lui donner son droit.” Explique Seddik Karim, membre de la Fondation Amidoul.