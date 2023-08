La canicule continuera d’affecter le Sud du pays jusqu’à jeudi

Placée en vigilance “Orange”, cette vague de chaleur affectera les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, Tindouf, et Beni Abbes, avec des températures maximales oscillant entre 48 et 49 degrés, pouvant atteindre localement 50 degrés, alors que les températures minimales seront entre 34 et 39 degrés, précise la même source.