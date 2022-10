La cheffe du gouvernement français attendue ce dimanche a Alger

Accompagnée de 16 ministres

La cheffe du gouvernement français Elisabeth Borne et une importante délégation de 16 ministres se rendent en Algérie dimanche et lundi pour une visite consensuelle axée sur l’économie et le rapprochement avec la société civile.

Le déplacement doit permettre de sceller la réconciliation franco-algérienne amorcée avec la visite du président Macron fin août.

La jeunesse et la coopération économique seront officiellement les seuls sujets au menu de la visite de la Première ministre Elisabeth Borne qui débute dimanche 9 octobre a Alger.

Loin d’être une simple visite de courtoisie, ce premier déplacement a l’étranger de la cheffe du gouvernement a pour ambition de concrétiser la “Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé”, signée fin août .

Accompagnée d’une délégation XXL de 16 ministres, la Première ministre souhaite envoyer un message clair au partenaire algérien après des mois de brouille diplomatique.

Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, Bruno Le Maire pour l’Economie, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur ou encore Agnès Pannier-Runacher en charge de la Transition énergétique feront partie du voyage. Par ailleurs, une dizaine d’entreprises, dont le géant pharmaceutique Sanofi, font le déplacement.

Des entreprises françaises en perte de vitesse

Le moment fort de cette visite sera sans aucun doute la cinquième session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), un mini-sommet entre les ministres français et algériens qui n’avait plus eu lieu depuis 2017, en raison des relations tendues entre les deux pays et de la pandémie de Covid-19.

A cette occasion, la France et l’Algérie devraient signer des accords dans les champs de la formation, de la transition énergétique, de la coopération économique, de la jeunesse et de l’éducation, mais aussi sur des projets plus régaliens.

Le lendemain, la Première ministre est attendue au forum économique algéro-français, un événement censé encourager les partenariats dans le milieu des affaires.