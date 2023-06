La cigogne au bec coincé dans une canette de Coca est morte

L’oiseau a été secouru mardi en Saône-et-Loire puis transféré dans un centre de soins. Décrit comme “faible” lors du sauvetage, il n’a pas survécu.

La cigogne n’a pas survécu. L’oiseau avait été repéré à plusieurs reprises avec le bec coincé dans une canette de Coca-Cola en Haute-Saône avant d’être secourue mardi à La Truchère, en Saône-et-Loire. Il n’a pas survécu, a appris ce jeudi France Bleu Besançon auprès du centre de soin Athénas (Jura), qui l’avait pris en charge, selon BFMTV.

Au moins huit jours sans manger

Après avoir capturé la cigogne pour lui porter secours mardi, les pompiers avaient expliqué qu’elle était “faible”. Elle aurait perdu la moitié de son poids, selon France Bleu.

Observé avec sa canette pour la première fois le 12 juin dans les alentours de Vesoul, l’oiseau n’a donc pas pu s’alimenter pendant au moins huit jours. Malgré tout, la cigogne a finalement été secourue à plus de 150 kilomètres du lieu où elle avait été vue pour la dernière fois en Haute-Saône.

Émotion

L’histoire de cette cigogne a été médiatisée après la publication d’une vidéo par un influenceur sur TikTok, reprenant une première vidéo filmée par un agriculteur sur laquelle on voyait l’oiseau avancer dans un champ avec sa canette, au milieu de congénères qui picoraient le sol pour s’alimenter.

Le directeur général de la Ligue de protection des oiseaux et ancien député Matthieu Orphelin s’était ému de la situation et avait interpellé Coca-Cola sur Twitter, de même que le journaliste et militant écologiste Hugo Clément, en lui demandant de mettre en œuvre “des moyens (drones ou autres) pour retrouver cette cigogne et la secourir”.