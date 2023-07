La compagne de Karim Benzema, Jordan Ozuna, annonce sa conversion à l’Islam

Dans une déclaration exclusive au journal espagnol El Mundo, Jordan Ozuna, la compagne du célèbre footballeur Karim Benzema, a annoncé sa conversion à l’Islam.

Le partenaire de Karim Benzema, Jordan Ozuna, a annoncé sa conversion à l’islam.Ozuna, la mère du quatrième enfant de Benzema, a parlé de sa récente conversion à l’islam à l’AS Tikitakas.

Parlant de sa conversion, a déclaré: «Je me suis converti à l’islam. C’était ici dans la mosquée de Madrid. Ils récitent le Coran. … C’est une petite cérémonie intime. J’ai pleuré comme une fille. Je suis très sentimental.

« J’ai fait beaucoup de recherches sur cette religion et je trouve ça beau. Tout ce que j’ai lu sur ça m’a touché. Pendant le Ramadan, j’ai lu le Coran et ça m’a fait pleurer. J’ai aussi lu « The Sacred Path to Islam » (la voie sacrée de l’Islam) à propos d’un chrétien qui s’est converti à l’Islam, comme moi. Un très beau livre », explique cette dernière.