La délégation algérienne a Genève recadre sèchement trois ONG pro-marocaines

Pour avoir proféré des allégations au sujet des camps de Tindouf

La mission permanente d’Algérie auprès de l’Office des Nations Unies a Genève a riposté aux allégations de certaines ONG au sein du Conseil des droits de l’homme de l’ONU ayant évoqué avec une criminelle légèreté, la question des réfugiés dans les camps de Tindouf, occultant délibérément les raisons ayant conduit le peuple sahraoui a fuir son territoire pour trouver refuge en Algérie.

Voici la réponse de la Délégation algérienne

Madame la Présidente,

Des organisations non gouvernementales, amatrices des sensations et a la recherche de publicité au niveau de notre Conseil, ont évoqué, avec une criminelle légèreté, la question des réfugiés dans les camps de Tindouf, occultant délibérément les raisons ayant conduit le peuple sahraoui a fuir son territoire pour trouver refuge en Algérie, faisant de cette situation, la première plus longue a ce jour, sous le mandat du Haut-Commissariat aux réfugiés.

Ces organisations, dont le parti pris est si éloquent et qui se reflète dans les non-dits des orateurs, illustrent même pour les moins avertis, leurs motivations politiques en s’attaquant, avec véhémence, au Front Polisario, un mouvement que les Nations Unies reconnaissent comme mouvement de libération et qui fait le plaidoyer de la décolonisation du territoire du Sahara Occidental, au niveau du Comité des 24 et d’autres foras internationaux.

Mais l’insolence de ces missionnaires ne semble pas avoir de limites, puisque mon pays est, également, cité pour son hospitalité, sa solidarité, en somme l`humanité dont fait preuve le peuple algérien a l’endroit du peuple sahraoui.

Cet intérêt aurait été respectable de leur part si elles étaient du côté des victimes, des sans voix et des persécutés, mais elles se manifestent a l’instigation de leur mentor pour polluer le véritable débat sur les questions qui interpellent notre conscience et que la documentation onusienne pertinente, dont la plus récente vient d’être mis en ligne la semaine dernière, au titre de la présente session de l’Assemblée Générale, pour mettre en exergue, qui est la victime et qui est l’agresseur.

Madame la Présidente,

Les allégations que rapportent les organisations non gouvernementales, lorsqu’elles sont documentées empruntent, le chemin des procédures et trouvent, je suis convaincu, les réponses appropriées de la part des Etats sans pour autant que leurs auteurs ici, par procuration, se donnent en spectacle a chaque session, contre de menus subsides, nuisant a la crédibilité de notre travail et a la pertinence de notre organe.

Le Conseil des Droits de l’homme doit rester le cœur et la boussole de notre action et non pas le lieu de gratuites invectives, où l’absence d’éthique et de morale doivent être bannis.