La Détresse de Saphir Taider : Mahrez compatit

Sans revenus pour subvenir a ses besoins, sans même une équipe, l’ex international algérien Saphir Taider, raconte sa décente en enfer.

Devenu chômeur, le milieu de terrain pousse un cri de détresse après sa mésaventure en Arabie Saoudite, sous les couleurs d’Al Ain.

Selon lui, l’expérience a viré au cauchemar a été un vrai désastre, puisqu’il a perdu l’opportunité de retrouver la sélection.

« Je suis maintenant sans club, j’ai tout perdu. L’opportunité de participer avec l’équipe nationale d’Algérie, j’ai perdu mes rêves, ma passion, je dois payer les frais de scolarité de mes enfants, le loyer de ma maison et bien d’autres choses, mais comment pouvez-vous payer cela sans salaries ? J’ai tout perdu! », a-t-il déclaré.

« J’ai rejoint Al Ain après le club aient discuté avec mon frère. Le club nous a sollicité plusieurs fois afin d’accepter l’offre et que je me rende sur place, puis nous nous sommes mis d’accord sur tout et j’ai signé un contrat de trois ans. J’ai signé le 16/10/2020, ils ne m’ont payé que deux mois de salaire, ceux de novembre et décembre 2020, après quoi la crise a commencé pour moi. Par la suite le club ne m’a plus versé le moindre salaire depuis janvier 2021. »

En guise soutien à son coéquipier, la star du Manchester City Ryad Mahrez a partagé sur son compte instagram une story incitant le club saoudien a régler cette affaire.