La Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses condoléances

“C’est avec une profonde tristesse et une grande affliction que la Direction générale de la communication de la Présidence de la République a appris la disparition du journaliste sportif émérite Mohamed Bouchama”, lit-on dans le message de condoléances.

“Le défunt comptait parmi les figures les plus marquantes du journalisme sportif national.

Son nom est étroitement associé au journal (Le soir d’Algérie), qu’il a rejoint dans les années 1990. Il était reconnu pour son grand professionnalisme, sa crédibilité et son style journalistique rigoureux, ce qui lui a valu une place de choix dans le paysage médiatique algérien. Il a laissé une empreinte remarquable dans le domaine du journalisme sportif grâce à une carrière riche en dévouement et en engagement”, ajoute la même source.

“Par sa disparition, la famille médiatique algérienne perd une personnalité éminente et une plume influente qui, durant des décennies, a contribué à l’ancrage des valeurs de professionnalisme et d’éthique dans le métier de journaliste. Il a accompagné avec compétence et mérite les différentes étapes de l’évolution du sport algérien et s’est distingué par des couvertures de qualité de nombreux événements et manifestations sportives nationaux et internationaux, dont il a été un témoin privilégié et un fidèle relais auprès de l’opinion publique”, a-t-on poursuivi.

“Face à cette douloureuse épreuve, la Direction générale de la communication de la Présidence de la République présente ses plus sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt, à ses collègues, à ses amis ainsi qu’à l’ensemble de la famille médiatique et sportive. Elle prie Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa vaste miséricorde, de l’accueillir dans Son Paradis et d’accorder à ses proches patience et réconfort.

Nous appartenons à Dieu et c’est à Lui que nous retournons”, a-t-on conclu.