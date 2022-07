La France a-t-elle levé la réduction des visas pour les Algériens: Darmanin clarifie!

Le ministre de l’intérieur français Gérald Darmanin s’est exprimé ce mardi sur le dossier des clandestins algériens en France annonçant que son pays a été marqué par un progrès dans le dossier des clandestins algériens qui font l’objet d’une mesure d’expulsion en France.

Intervenant sur le plateau de BFMTV, Gérald Darmanin a indiqué que la situation a changé.

« On progresse avec l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. On a 25 % d’expulsions supplémentaires au 1er semestre 2022, dont 50 % de plus dans les trois pays du Maghreb ». « Je pense que c’est un sujet de très bonne collaboration diplomatique et d’information », explique Darmanin.

Le ministre de l’intérieur a expliqué vouloir une loi qui supprime la disposition législative selon laquelle un étranger arrivé en France avant 13 ans n’est pas expulsable. Il a précisé que cela ne s’appliquerait qu’en cas de « crimes et de délits graves ».

Il a souligné que le gouvernement avait retiré « 70 000 titres de séjour » a des étrangers auteurs de délits. « Quand on est étranger et qu’on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la République ou alors on s’en va, a-t-il lancé. C’est une politique de bon sens. Nous, on juge les étrangers pour ce qu’ils font, pas pour ce qu’ils sont. »

Relevant sur BFM que « le droit actuel » autorisait le gouvernement « a faire beaucoup de choses », il a expliqué souhaiter que cette loi supprime la disposition législative selon laquelle un étranger arrivé en France avant l’âge de 13 ans n’est pas expulsable.

Il a précisé que cela ne s’appliquerait qu’en cas de « crimes et de délits graves ». Le matin, il avait cité comme autre disposition a supprimer le fait « d’avoir contracté un mariage ».

Estimant qu’une telle loi confirmerait « l’alignement sur les positions de l’extrême droite » de M. Darmanin, SOS-Racisme a appelé a mettre « un terme a cette dérive digne de [Marine] Le Pen [et du premier ministre hongrois ultraconservateur Viktor] Orban, mais indigne de la République ».