La France réagit aux critiques israéliennes accusant Macron d’avoir “alimenter le feu antisémite”

“Cette analyse est erronée, abjecte”, a déclaré ce mercredi l’Élysée en réaction aux propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui accusait le président Emmanuel Macron de “nourrir l’antisémitisme”.

Selon les médias locaux, le palais présidentiel a réagi à l’accusation de Netanyahu visant Macron. L’Élysée précise que le fait de lier l’appel de Macron à la reconnaissance de l’État de Palestine à un prétendu encouragement de l’antisémitisme “ne restera pas sans réponse”, en précisant que le chef de l’État ferait une réponse écrite formelle au chef du gouvernement israélien.

“La période exige gravité et responsabilité, pas amalgames et manipulations ”, ajoute la présidence, rappelant que la France protège et continuera de protéger ses citoyens juifs.

Dans une lettre officielle, en date du 17 août, Netanyahu avait accusé Macron d’ “alimenter le feu antisémite” en appelant à reconnaître l’État de Palestine et l’avait invité à agir avant le 23 septembre, date du Nouvel An juif.

Pour rappel, Macron avait annoncé le 24 juillet sa décision de reconnaître l’État de Palestine et indiqué qu’il présenterait officiellement cette démarche lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre.

