La neige continue de tomber au Nord et au Centre durant toute la semaine

La chargée de communication au niveau de la direction de l’Exploitation à l’Office national de météorologie (ONM), Houaria Benrekta, a fait savoir dimanche à Alger que la situation météorologique actuelle se poursuivra, dans les régions nord, jusqu’à la fin de la semaine en cours.

Dans une déclaration à l’APS, Mme Benrekta a indiqué que la situation météorologique « se poursuivra dans le nord du pays jusqu’au week-end, soulignant que des chutes de pluies et de neige considérables sont attendues dans les régions Centre et Est du pays à partir de lundi. »

« Cette situation qui affectera les régions nord est le résultat d’une série de perturbations atmosphériques marquée par une baisse de la pression atmosphérique entrainant une vague de froid », a-t-elle précisé ajoutant que « cette vague de froid sera parfois accompagnée de pluies importantes sous formes d’averses ou d’averses orageuses avec de la grêle. »

« Cette perturbation sera marquée par quelques éclaircies en alternance. »

Elle a également indiqué que les chutes de neige « se poursuivront sur toutes les hauteurs dépassant les 1000 mètres d’altitude dans les régions nord et 600 mètres au Centre. »

La même spécialiste a fait savoir que cette situation « sera accompagnée d’une baisse sensible du mercure qui oscillera entre 5 et 6, pouvant même atteindre 4 degrés Celsius dans les régions de l’intérieur et les hauteurs, tandis que les températures basses atteindront -6 degrés Celsius », soulignant que « cette perturbation persistera jusqu’à lundi et mardi. »

Concernant la pluviométrie enregistrée dans les régions du nord du pays durant les dernières 24h, la même responsable a rappelé qu’elle s’élevait à « plus de 40mm dans les régions Est du pays, tandis que l’épaisseur de la neige enregistrée dans la majorité des régions qui se trouvent à une altitude oscillant entre 800 et 900m à l’Est et au centre du pays est de 10 à 12 cm. »

La même intervenante a également fait état de la poursuite des vents froids et des perturbations météorologiques dans la majorité des régions nord du pays au cours de cette semaine et jusqu’à la fin du mois de janvier.

Chutes de neige: routes coupées dans plusieurs wilayas

Plusieurs routes nationales et chemins de wilayas sont coupés à la circulation ou difficiles d’accès dans plusieurs wilayas en raison de l’amoncellement de la neige, suite aux dernières chutes de neige enregistrées durant les dernières, a indiqué dimanche la Protection civile, dans un point de situation.

Ainsi, la Route nationale (RN) 30 reliant Tikjda à la wilaya de Tizi-Ouzou est difficile au niveau du col d’Assoual, en raison de l’amoncellement de la neige, indique la même source, précisant que la même route reliant la commune de M’chedallah (willaya de Bouira) à Tizi-Ouzou demeure difficile à la circulation au niveau du col de Tizi-N’kouilal.

La RN 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou est également difficile à la circulation au col de Tirourda dans la commune d’Aghebalou, alors que la route reliant Beni-Yenni à Tikjda est carrément coupée à la circulation au niveau de la Commune d’Iboudrarene, de même que la RN33 Tikjda-Tizi-Ouzou au niveau d’Assoual.

Selon la Protection civile, le chemin de wilaya (CW) n°9, menant vers la commune d’Illoula-Oumalou est coupé, de même que le CW 253 reliant Iferhounene et Akbou, qui est coupé à la circulation au niveau du col Chellata à cause de la neige.

Toujours dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le CW N 251 qui relie les Communes de Bouzeguene et Ifri est coupé au niveau du col de Cherea, alors que dans la wilaya de Jijel, la circulation automobile est coupée au niveau de la RN 77 au lieu-dit Tamentout.

La RN 77 reliant les wilayas de Mila, Sétif et Jijel est également coupée à la circulation à cause de la neige, au lieu-dit Mechtet Ouled Amer dans la commune Tassadane Haddada dans la wilaya de Mila, ajoute le même source.