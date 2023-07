«La Nouvelle-Calédonie choisit de rester française»: Macron annonce une révision de la Constitution pour 2024

Le président français a appelé toutes les parties à avoir «la grandeur d’accepter» les résultats des trois référendums, affirmant vouloir être «le président d’un nouveau projet (…) celui de la Nouvelle-Calédonie dans la République».

«La Nouvelle-Calédonie est française parce qu’elle a choisi de rester française», a déclaré Emmanuel Macron mercredi 26 juillet à Nouméa, disant ne pas «mésestimer les aspirations déçues de ceux qui défendaient un tout autre projet».

Volonté d’une «révision de la Constitution»

Dans le même discours, Emmanuel Macron a dit vouloir «début 2024» une «révision de la Constitution» pour la Nouvelle-Calédonie, évoquant notamment le dégel du corps électoral à court terme grâce à un «statut nouveau», mercredi lors d’un discours à Nouméa.

«Je vous demande d’engager un travail pour faire advenir une citoyenneté pleine et entière fondée sur un contrat social, faite de devoirs et de droits (…) de l’appartenance au Caillou», a détaillé le chef de l’État, expliquant vouloir bâtir ce «statut nouveau» dans «les mois, les trimestres qui viennent» et «dans le consensus».

Lors de sa prise de parole, le président de la République s’est dit «personnellement blessé» par l’absence ce mercredi de responsables indépendantistes à la réunion au Haut-Commissariat du territoire, lors d’un discours à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. «Pour ceux qui n’étaient pas là (…) j’ai été personnellement blessé par leur absence», a déclaré le chef de l’État alors que quelques sifflets se faisaient entendre, Emmanuel Macron mettant en garde contre «le risque de la violence» amené par le «séparatisme».