La pluie au rendez-vous ce dimanche

Des pluies sont attendues ,ce dimanche, dans les régions côtières du centre et de l’ouest du pays, a indiqué l’Office national de la météorologie.

Selon les prévisions météo, la pluie affectera ce dimanche matin les wilayas côtières du centre et de l’ouest du pays ainsi que celles d’intérieur.

Le temps sera nuageux a l’ouest et au sud du pays.

Le mercure connaîtra une baisse sensible. L’Office prévoit des températures entre 11 a 14 ° C sur les régions côtières, 8 a 14 ° C sur les régions de l’intérieur tandis qu’elles varieront entre 23 et 35 degrés dans les régions du sud.