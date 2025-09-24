La valeur de 100 euros baisse soudainement sur le marché noir!

Le taux de change de 100 euros en dinars algériens a enregistré une baisse notable ces derniers jours sur le marché noir.

Taux officiels (Banque d’Algérie )

Euro (EUR) : 152,37 DZD (achat) | 152,41 DZD (vente)

Dollar américain (USD) : 129,25 DZD (achat) | 129,27 DZD (vente)

Taux de change sur le marché noir

Euro (EUR) : 261,00 DZD (achat) | 263,00 DZD (vente)

Dollar américain (USD) : 224,00 DZD (achat) | 226,00 DZD (vente)

Dollar canadien (CAD) : 159,00 DZD (achat) | 161,00 DZD (vente)

Pour aujourd’hui, 100 euros s’échangent ce matin au Square Port-Saïd, contre 26100 DZD à l’achat et 26300 DZD à la vente.

Sur le marché officiel,100 euros s’échangent contre 15237 DZD à l’achat et 15241 DZD à la vente.