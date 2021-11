L’accord militaire maroco-sioniste cible l’Algérie

Le président de l’Instance populaire arabe contre la normalisation, Ahmed Khalifa a indiqué, lundi, que la visite du ministre sioniste de la Guerre au Maroc et l’annonce d’un accord sécuritaire et militaire entre Rabat et l’Entité sioniste, “cible en premier degré l’Algérie” et prélude a “un nouveau coup a la sécurité nationale arabe”.

Le Président de l’Instance arabe et qui occupe également le poste du président de l’Observatoire maghrébin contre la normalisation sioniste, a indiqué dans une déclaration a l’APS, que ” les accords conclus entre le régime marocain et l’entité sioniste, a leur tête, l’accord sécuritaire et militaire, mettent a nu sans aucun doute, l’implication ancienne et nouvelle du Makhzen dans la traîtrise a sa Nation et a son pays”.

Pour M. Khalifa, l’accord est une déstabilisation de la sécurité nationale marocaine et est destiné contre l’Algérie, plus précisément une atteinte a la sécurité nationale arabe”.

L’accord met a nu également ” l’implication ouverte du régime marocain au détriment de sa sécurité nationale, au profit du projet américano-sioniste, ainsi que son visage de traître a la Nation”.

M. Ahmed khalifa a appelé l’ensemble des forces nationales marocaines, l’ensemble des forces nationales arabes et les libres de la Nation, a ” faire face a ce défi dangereux, en resserrant les rangs et en proclamant la confrontation avec des régimes arabes qui ne normalisent pas avec l’ennemi seulement, mais proclament leur alliance avec l’ennemi contre leurs nations et une traitrise de leur cause centrale: la Palestine”.

Le régime du Makhzen a conclu avec l’entité sioniste, mercredi dernier a Rabat, un accord de coopération sécuritaire “qui est de nature a créer des canaux officiels entre les services sécuritaires et de renseignements” des deux parties, après près d’une année de normalisation de leurs relations, au milieu d’une consternation populaire croissante que connait la rue marocaine.