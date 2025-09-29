L’acteur Faouzi Saichi, connu sous le nom de scène «Rmimez», tire sa révérence

L’acteur chevronné Saichi Faouzi, connu sous le nom de scène «Rmimez», est décédé, a-t-on appris ce lundi auprès de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA).

Le défunt était l’un des piliers du théâtre en Algérie. Il a su captiver le public par ses rôles marquants au théâtre, à la télévision et au cinéma, laissant une empreinte inoubliable.

Suite à cette triste nouvelle, le directeur général de l’ONDA, M. Samir Thaalbi, a adressé ses plus sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu’à toute la famille artistique algérienne, priant Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Sa vaste miséricorde, de l’installer dans Son vaste paradis et d’accorder à ses proches et admirateurs patience et réconfort.