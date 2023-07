L’Algérie affrontera le Sénégal en amical le 12 septembre

La sélection algérienne de football disputera un match amical face à son homologue sénégalaise le 12 septembre prochain au stade Abdoulaye Wade de Dakar (20h00 heure algérienne), a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) lundi.

“La Fédération algérienne de football et son homologue sénégalaise ont convenu d’organiser un match amical entre les sélections des deux pays le mardi 12 septembre 2023 au stade Abdoulaye Wade de Dakar (19h00 GMT, 20h00 heure algérienne)”, indique l’instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Cette rencontre amicale est une belle affiche qui mettra aux prises les deux derniers champions d’Afrique (2019 et 2021) qui ne sont plus croisés depuis la finale de la CAN le 19 juillet 2019 au stadium du Caire, remportée par les Verts (1-0) grâce à un but de Bounedjah.

Selon la même source, ce Sénégal- Algérie constituera pour les Verts une nouvelle étape dans le cadre de leur préparation pour la prochaine CAN- Côte d’Ivoire 2023 (janvier – février 2024) ainsi que le début des éliminatoires de la Coupe du Monde dont les deux premières journées sont prévues au mois de novembre prochain.

Pour rappel, les sélections algérienne et sénégalaise ont validé dès la quatrième journée leur qualification pour la phase finale de la CAN 2023.

A l’issue de la 5e journée des qualifications, l’Algérie trône en tête du groupe F avec 15 points, devant la Tanzanie (7 pts) et l’Ouganda (4 pts), alors que le Niger qui ferme la marche avec 2 points, est officiellement hors course.

Lors de la 6e et dernière journée prévue les 2 et 3 septembre prochains, l’Algérie recevra la Tanzanie, alors que l’Ouganda sera en appel face au Niger. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.

De son côté, le Sénégal domine le groupe (L) avec 13 points récoltés en cinq matchs devant le Mozambique (7 pts), le Benin (5 pts) et le Rwanda (2 unités).