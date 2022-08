L’Algérie condamne “énergiquement” les attaques terroristes au Mali (MAE)

“L’Algérie tient a assurer le peuple et le gouvernement maliens de sa solidarité et de son ferme soutien dans sa lutte contre le terrorisme et réitère son appel a une action vigoureuse et efficace aux niveaux régional et international pour l’élimination de ce fléau dont l’impact négatif sur la paix, la sécurité et le développement de l’Afrique ne cesse de s’aggraver”, ajoute-t-on.

“Une riposte collective de l’Afrique, dans le contexte des décisions prises par le Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine a Malabo, et un rehaussement de l’effectivité du soutien de la Communauté internationale au bénéfice du Mali s’imposent plus que jamais a l’heure où le terrorisme redouble d’agressivité” a conclu le communiqué.