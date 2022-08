L’Algérie condamne fermement l’attaque terroriste a Djeddah

L’Algérie a condamné fermement, dans un communiqué rendu public samedi soir, l’attaque terroriste qui a fait quatre (4) blessés a Djeddah en Arabie saoudite.

“L’Algérie condamne fermement l’attentat-suicide et salue le grand professionnalisme des forces de sécurité saoudiennes, qui ont réussi en tout professionnalisme a déjouer cette opération terroriste et a préserver la sécurité de citoyens”, peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères et la Communauté nationale.

“L’Algérie a réitéré sa solidarité, ajoute-t-on de même source, avec le Royaume frère d’Arabie saoudite dans sa lutte contre le terrorisme, tout en affirmant l’importance de mobiliser les efforts nécessaires au niveau international pour endiguer ce fléau selon une approche multilatérale”.