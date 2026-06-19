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L’Algérie condamne fermement l’attaque terroriste contre l’Aéroport international de Niamey

Echoroukonline
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L’Algérie condamne fermement l’attaque terroriste contre l’Aéroport international de Niamey

L’Algérie a exprimé jeudi “sa profonde indignation et sa ferme condamnation” suite à l’attaque terroriste perpétrée contre l’Aéroport international Diori Hamani de Niamey, au Niger, indique un communiqué du ministère des Affaire étrangères.

“En cette douloureuse circonstance, l’Algérie réaffirme sa pleine solidarité avec le peuple et le gouvernement nigériens face à cette attaque odieuse, qui vise à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Niger frère”, souligne le communiqué.

L’Algérie “réitère également son soutien aux autorités nigériennes dans leurs efforts et leur lutte contre le terrorisme, ainsi que son engagement en faveur du renforcement de la coopération bilatérale et régionale pour faire face à cette menace qui pèse sur la paix et la sécurité dans notre espace commun”, ajoute la même source.

APS

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