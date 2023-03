L’Algérie condamne “fermement” les déclarations provocatrices d’un responsable sioniste

L’Algérie a condamné “fermement” les déclarations “provocatrices” d’un responsable de l’entité sioniste contestant le droit du peuple palestinien à exister et à établir son Etat indépendant, selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, publiée mercredi.

“L’Algérie condamne fermement les déclarations provocatrices d’un responsable de l’entité sioniste tenant d’une idéologie négationniste qui conteste le droit du peuple palestinien à exister et à établir son Etat indépendant”, indique la déclaration du ministère.

Elle “condamne avec la même fermeté l’utilisation par ce responsable d’une carte d’occupation expansionniste qui inclut les territoires du Royaume Hachémite de Jordanie, ainsi que les territoires palestiniens occupés”, a-t-on ajouté.

Selon la même source, ce comportement “agressif, qui s’ajoute à une série de violations systématiques commises par la puissance occupante contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints dans un dessein expansionniste très dangereux, constitue une violation flagrante de la légalité internationale et une menace directe à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans toute la région”.

L’Algérie a appelé à cette occasion la communauté internationale, “en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à assumer ses responsabilités pour protéger les droits légitimes du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale, et à faire respecter ses frontières, ainsi que celles de tous les Etats de la région, y compris le Royaume Hachémite de Jordanie”, a conclu la déclaration du ministère.