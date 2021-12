L’Algérie écrase le Soudan (4-0)

Coupe Arabe FIFA 2021

L’Algérie étrille le Soudan sur le score sans appel de (4 a 0) lors de ce match de la première journée du groupe (D) de la coupe Arabe FIFA 2021.

Les buts des Verts sont l’œuvre de Bounedjah (11’, 36’), Benlamri (43’) et Soudani (46’).

M’bolhi a arrêté le penalty concédé par Benlamri et tiré par El Ghorbal (70′).

Ainsi, le coach Bougherra remporte son premier match officiel a la tête de la barre technique de l’équipe (A’) en battant Hubert Velud, le coach de la sélection soudanaise.

Voici le onze choisi par le sélectionneur de l’équipe nationale (A’), Madjid Bougherra pour affronter le Soudan, ce mercredi 1er décembre a 11h (heure algérienne) en match comptant pour la première journée du groupe (D) de la Coupe Arabe FIFA qu’abrite le Qatar du 30 novembre au 18 décembre 2021.

Le coach a opté pour M’bolhi dans les bois qui est désigné comme capitaine de la sélection nationale. En défense, on retrouve Benayada a droite, Chetti a gauche, tandis que Benlamri et Bedrane forment la charnière centrale. En milieu de terrain, Bougherra a titularisé Sayoud, Bendebka, Mrezigue et Brahimi et le duo d’attaque est composé de Soudani et Bounedjah.