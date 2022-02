L’Algérie hôte du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz

Abdelmadjid Tebboune l’a annoncé:

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, ce mardi a partir de Doha, au Qatar, que le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz sera organisé en Algérie.

“Je souhaite et serai heureux de vous accueillir en Algérie a l’occasion de la tenue du prochain sommet “, a déclaré le président Tebboune dans un discours prononcé lors des travaux du 6eme sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Forum.

En vue de renforcer le rôle des pays exportateurs de gaz et pour préserver leurs intérêts, le chef de l’Etat a appelé a “l’ouverture d’un dialogue avec les pays consommateurs qui exploitent le gaz en tant que moteur essentiel pour le développement de leurs économies”.

Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance de “trouver ensemble les meilleurs moyens permettant d’assurer au gaz naturel une place dans les systèmes énergétiques et de promouvoir sa valeur dans les marchés internationaux, étant l’énergie du présent et du futur, une énergie propre, flexible et accessible voire la meilleure en matière de protection de l’environnement aux côtés des énergies renouvelables”.