L’Algérie lève le gel des domiciliations avec l’Espagne

L’Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers (ABEF) a adressé une correspondance aux directeurs généraux des établissements bancaires dont nous avons une copie, dans laquelle elle annonce que « les mesures conservatoires cités en objet ne sont plus de mise » faisant référence ainsi aux mesures de « gel des domiciliations bancaires des opérations du Commerce Extérieur de produits et services de et vers l’Espagne » a partir du 28 Juillet 2022.

« A l’issue de l’opération d’évaluation du dispositif objet de la présente, en concertation avec les acteurs concernés du commerce extérieur, les mesures conservatoires cités en objet ne sont plus de mise » a écrit l’ABEF.

La même source précise qu’ « il demeure entendu que la domiciliation bancaire des opérations de commerce extérieur doit observer les dispositions et exigences prévues par la législation et réglementation en vigueur ».

Alger a décidé le 9 juin dernier de geler toutes les domiciliations des opérations bancaires des opérations de commerce extérieurs des produits et services de et vers l’Espagne. Elle fait suite a la suspension par l’Algérie du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d’Espagne.