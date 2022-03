L’Algérie mène avec succès la démarche onusienne de lutte contre la cybercriminalité

L’Algérie a remporté un succès diplomatique remarquable lors de sa présidence de la première session du Comité ad hoc des Nations unies chargé de l’élaboration d’une convention internationale globale sur la lutte contre l’utilisation des technologies d’information et de communications (TIC) a des fins criminelles, tenue récemment au siège de l’ONU a New York et dont les travaux ont été clôturés vendredi dernier.