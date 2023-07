L’Algérie n’oubliera jamais le mérite des soutiens de sa juste cause

L’Algérie “qui n’oubliera jamais le mérite des soutiens de sa juste cause, exprime une nouvelle fois aujourd’hui sa loyauté à tous les amis de la Révolution, et sa reconnaissance envers leur œuvre”, a affirmé lundi à Alger, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de l’Assemblée générale constitutive de l’Association internationale des Amis de la Révolution algérienne, Rebiga a indiqué que “l’Algérie d’aujourd’hui n’oubliera jamais le mérite des soutiens de sa juste cause”, relevant que le 61e anniversaire de la fête de l’Indépendance “se veut une occasion, à travers laquelle, l’Algérie exprime une nouvelle fois sa loyauté aux amis de sa Révolution, et sa reconnaissance envers leurs œuvre”.

Les amis de la Révolution algérienne “ont eu, grâce à leur dévouement et à leurs sacrifices pour notre cause, tout l’amour et la gratitude” au moment où notre Révolution avait cruellement besoin de soutiens, a ajouté le ministre.

“La fidélité et le dévouement sont des qualités dont fait preuve le peuple algérien envers tous ses soutiens”, a-t-il souligné, relevant que ces valeurs “sont une passerelle entre les nations et un véritable gage pour la réalisation de la coopération, du progrès et de la paix dans le monde”.

“Demeurant, ad vitam aeternam, symbole de la liberté, l’Algérie suivra toujours ses pas sur le chemin du soutien aux causes justes partout dans le monde”, a réaffirmé le ministre.

Au sujet de la création de l’Association, Rebiga a salué cette initiative, indiquant que l’Algérie “veille à valoriser cette expérience, mais également à actualiser le rôle de cette Association dans la défense des valeurs de justice et de dignité de l’Homme”.

L’Association se veut “un creuset du legs historique des Amis de la Révolution, partout où qu’il soit, voire un outil d’expression de la culture de défense du droit des peuples et des nations à la liberté et à la paix”, a-t-il soutenu.

La création de cette Association “est une initiative louable à même de parachever le processus de loyauté envers ceux qui ont soutenu notre Révolution sacrée, ceux qui nous ont partagé les maux, les larmes et le sang durant la Guerre, et lesquels ont été de véritables frères et amis au cœur et au sang des Algériens”, a conclu le ministre.