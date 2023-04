L’Algérie réduira volontairement sa production de pétrole

L’Algérie procédera à une réduction «volontaire» de son quota de production de pétrole de 48.000 barils/jour, à partir de mai prochain et jusqu’à la fin de l’année en cours, en coordination avec certains pays membres de l’OPEP et non-Opep, a indiqué le ministère de l’Energie et des Mines dimanche dans un communiqué.

“L’Algérie procèdera à une réduction volontaire de 48.000 barils par jour, de mai à fin 2023, en coordination avec certains pays membres de l’OPEP et non membres de l’OPEP dans la déclaration de coopération”, a fait savoir la même source.

“Cette réduction volontaire est une mesure préventive qui s’ajoute à la réduction de la production convenue lors de la 33e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 5 octobre 2022”, souligne le communiqué.