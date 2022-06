L’Algérie répond a la commission européenne au sujet de l’Espagne

L’Algérie a déploré vendredi la position de l’Union européenne (UE) vis-a-vis de la crise avec algéro-espagnole.

“La mission de l’Algérie auprès de l’Union européenne déplore la précipitation avec laquelle la commission européenne a réagi sans consultation préalable, ni vérification aucune, auprès de gouvernement algérien; a la suspension par l’Algérie d’un traité politique bilatéral avec un partenaire européen, en l’occurrence l’Espagne; sans s’assurer que cette mesure n’affecte ni directement, ni indirectement ses engagements contenus dans l’accord d’association Algérie-Union européenne”, peut-on lire dans le communiqué de la représentation diplomatique de l’Algérie auprès de l’EU.

La mission de l’Algérie s’est penchée également sur “la prétendue mesure d’arrêt par le gouvernement des transactions courantes avec un partenaire européen”, affirmant que cette dernière “n’existe que dans l’esprit de ceux qui le revendiquent et de ceux qui se sont empressés de la stigmatiser”.

Pour ce qui est de la livraison de gaz algérien vers ce pays ibérique, “l’Algérie a déja fait savoir, par la voix du président de le République ; qu’elle continuera a honorer tous ses engagements pris dans ce contexte; a charge pour les entreprises commerciales concernées d’assumer l’ensemble de leurs engagements contractuels”, a conclu le même communiqué.

Gel des domiciliations bancaires des opérations du commerce extérieur de/vers l’Espagne

L’Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers (ABEF) a décidé le gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services de et vers l’Espagne après la suspension du traité d’amitié avec l’Espagne.

“Suite a la suspension du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d’Espagne, il vous est recommandé de procéder au gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services de et vers l’Espagne a compter du jeudi 9 juin 2022”, a indiqué l’ABEF dans une note de recommandation, en date du 8 juin 2022, adressée aux DG des banques et des établissements financiers.