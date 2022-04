L’Algérie salue la trêve de deux mois au Yémen

L’Algérie a salué samedi la trêve a laquelle sont parvenues les parties en conflit au Yémen, souhaitant que cette initiative constitue une “étape importante” pour parvenir a un accord durable qui garantisse un règlement global de la crise dans ce pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger.

“Suite au communiqué de l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Yémen, annonçant une trêve de deux (2) mois dans ce pays a compter du début du mois de Ramadhan, l’Algérie salue cette initiative et souhaite qu’elle constitue une étape importante pour parvenir a un accord durable qui garantisse un règlement global de la crise au Yémen, pays frère”, a précisé le communiqué du ministère.

“Se félicitant a nouveau de cette initiative, l’Algérie assure son soutien a tous les efforts et initiatives visant a trouver une solution politique, notamment les concertations qu’abrite actuellement le Royaume d’Arabie saoudite, l’initiative du Golfe et ses mécanismes de mise en œuvre et les conclusions du dialogue national inclusif, en vue de réaliser une réconciliation pérenne qui préserve l’unité et l’indépendance du Yémen et rétablisse la sécurité, la stabilité et la paix dans la région tout entière”, a précisé la même source.