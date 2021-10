Lamamra a Macron: « Il n’y a pas de cadeau, il n’y pas d’offrande a sens unique»

Le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra est revenu, dans la soirée de ce mardi 06/10/2021, sur la crise entre Alger et Paris suite aux propos du président français, Emmanuel Macron.

En marge d’une visite effectuée au Mali,le chef de la diplomatie a fit savoir qu’il y a des intérêts stratégiques, économiques qui ne peuvent durer, qui ne peuvent être promus, qui ne peuvent se consolider et subir l’épreuve de la durée que dans le respect mutuel et l’équilibre des intérêts.

« Dans les relations que nous constituons avec le partenaire français, il y a une logique de donner et de recevoir, il n’y a pas de cadeau, il n’y pas d’offrande a sens unique », a déclaré le ministre des Affaires étrangères en marge de sa visite au Mali.

Abordant le sujet africain, M.Lamamra a dévoilé qu’en tant que pays africain fortement attaché a notre indépendance nationale, l’Algérie tient aux côtés du Mali frère, et rappelle a ceux qui veulent bien entendre et entendre la voix de la raison que l’Afrique, qui est le berceau de l’humanité, est également le tombeau du colonialisme et du racisme.

« La lutte de libération nationale du peuple algérien a contribué a l’accélération de cette histoire et nous en sommes très fières. Nous sommes très fières de cette contribution a l’émancipation des peuples africains et ceci nous impose le devoir de rester extrêmement vigilants, engagés lorsqu’il s’agit de préserver notre indépendance nationale, comme celles de nos pays frères, voisins, amis », a-t-il assuré.