Lamamra en visite de travail en République du Liban

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra a effectué, lundi, une visite de travail en République du Liban où il s’est entretenu avec les hauts responsables sur les relations bilatérales et les derniers développements de la situation aux plans régional et international, a indiqué un communiqué du ministère.

« En qualité d’envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra a effectué, lundi, une visite de travail en République du Liban où il s’est entretenu avec les hauts responsables de ce pays frère sur les relations bilatérales et les derniers développements de la situation aux plans régional et international », selon la même source.

A l’entame de sa visite, M. Lamamra a été reçu par le président de la République du Liban, Michel Aoun a qui il a remis «un message écrit de son frère le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et transmis ses salutations fraternelles et ses voeux de bonne santé, et de progrès au sein de la sécurité et de la stabilité, au gouvernement et au peuple libanais frère», ajoute le communiqué.

Pour sa part, le président Michel Aoun a chargé M. Lamamra de transmettre ses sincères salutations a son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, saluant les positions de l’Algérie en faveur du Liban, particulièrement lors de la période difficile qu’il a traversée et se félicitant des relations liant les deux pays basées sur la fraternité, la solidarité et la coopération, selon la même source.

Lors de cette rencontre, a laquelle a pris part du côté libanais, le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, les deux parties ont examiné la coopération bilatérale et les voies de sa promotion ainsi que les derniers développements au plan international et leurs répercussions sur la région arabe.

Ils ont également passé en revue les perspectives du renforcement de l’action arabe commune dans le cadre des préparatifs en cours du sommet arabe prévu a Alger.

Le Président libanais a salué les efforts du Président Abdelmadjid Tebboune, soulignant « son appui aux démarches visant a assurer le succès de ce sommet et a aboutir a des conclusions qui répondent aux aspirations des peuples arabes », ajoute-t-on de même source.

«Le Liban sera parmi les premiers pays a participer au sommet, une fois la date de sa tenue fixée, au regard de la nécessité impérieuse de dégager une approche collective et de faire face aux défis qui s’imposent a la Nation arabe et ses principales questions, a leur tête la question palestinienne », a estimé le président libanais.

Par ailleurs, M. Lamamra a été reçu par le chef du Gouvernement libanais, Najib Mikati, ajoute le communiqué, qui souligne que «les discussions entre les deux parties ont porté essentiellement sur les démarches pratiques a entreprendre en vue de développer la coopération entre les deux pays frères dans plusieurs domaines vitaux, tels que l’énergie et la sécurité alimentaire, et donner ainsi un plus grand élan aux mécanismes de coopération bilatérale, notamment la Commission mixte ».

Les relations historiques entre l’Algérie et le Liban et leur portée a tous les niveaux, notamment au niveau des deux peuples frères, ont été au centre des entretiens qu’a eus M. Lamamra avec le président de la Chambre des députés, Nabih Berri.