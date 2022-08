Lamamra reçoit le nouvel ambassadeur de la Russie en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a reçu lundi le nouvel ambassadeur de la Russie en Algérie.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger Ramtane Lamamra a reçu, lundi, Valerian Shuvaev qui lui a remis les copies des lettres de créances l’accréditant en qualité d’ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont examiné “les relations d’amitié et de partenariat stratégique entre l’Algérie et la Russie, notamment les préparatifs en cours des prochaines échéances bilatérales”, évoquant “l’évolution des situations politique et sécuritaire au double plan régional et international”.

Lamamra a renouvelé ses félicitations a l’ambassadeur russe, lui souhaitant “plein succès dans ses nouvelles missions”, ajoute la même source.

Pour sa part, le diplomate russe a dit “aspirer a œuvrer avec les autorités algériennes pour renforcer le partenariat stratégique entre l’Algérie et la Russie, en concrétisation de la volonté commune des présidents des deux pays amis”, conclut le communiqué.