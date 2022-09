Lamamra reçoit l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra a reçu lundi l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura qui effectue une visite en Algérie, selon un communiqué du ministère.

La rencontre s’est déroulée en présence de l’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani.

Les deux parties ont examiné lors de cette rencontre “les derniers développements de la question sahraouie et les perspectives de renforcement des efforts onusiens en vue d’une reprise des négociations directes entre les deux parties au conflit, le royaume du Maroc et le Front Polisario, dans l’objectif de parvenir à une solution politique juste, durable et acceptée par les deux parties garantissant au peuple sahraoui l’exercice de son droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU et sa doctrine en matière de décolonisation”, précise le communiqué du ministère.