L’ancien international algérien Faouzi Mansour n’est plus

L’ancien joueur international algérien Faouzi Mansouri est décédé a l’age de 66 ans. C’est ce qu’a affirmé ce mercredi 18 mai 2022 son ancien club des années 1980, en l’occurrence Montpellier, dans un communiqué.

Force est de rappeler que Faouzi Mansouri avait fait partie des deux Coupes du monde disputées par les Verts en 1982 (Espagne) et 1986 (Mexique).

Mansouri a porté les couleurs de Montpellier entre 1981 et 1983 puis entre 1985 et 1986, date a laquelle il avait mis fin a sa carrière. Il a également joué dans d’autres clubs français, a l’instar de Nîmes et Mulhouse.

“Le MHSC [Montpellier FSC] a appris avec une profonde tristesse le décès de Faouzi Mansouri”, a écrit le club sur Twitter.