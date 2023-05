L’ancien ministre des Ressources en Eau condamné à 10 ans de prison ferme

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a prononcé jeudi une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 5 millions de dinars, contre l’ancien ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, en sa qualité d’ancien directeur général de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) poursuivi avec plusieurs autres accusés pour des faits de corruption.

Dans le cadre de cette affaire, l’accusé Abdelhak Ghedane (entrepreneur) a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars, contre des peines entre 3 ans et 6 mois de prison avec sursis à l’encontre des membres de sa famille.

Le tribunal a également prononcé des peines allant de 4 ans de prison ferme à l’acquittement en faveur des autres accusés, en maintenant le mandat d’arrêt contre les accusés en état de fuite.

Les peines prononcées contre les entreprises varient entre des amendes financières de l’ordre de 32 millions de dinars et l’acquittement.

Les accusés sont poursuivis pour “octroi d’avantages injustifiés à des tiers lors de la conclusion de contrats et de marchés en violation des dispositions législatives et réglementaires, corruption en matière de marchés publiques, trafic d’influence, abus de fonction et conflit d’intérêts”.

Ils sont également accusés de “blanchiment de revenus criminels en bande criminelle organisée et enrichissement illicite”

Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed avait requis une peine de 12 ans de prison ferme contre l’ancien ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, en sa qualité d’ancien directeur général de l’ANBT.