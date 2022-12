L’ancien SG de l’UGTA condamné à 8 ans de prison ferme

Sidi Said et ses fils sont poursuivis pour corruption, incitation à l’abus de pouvoir et blanchiment d’argent.

La même juridiction a condamné Djamil Sidi Said à un (1) an de prison ferme, et Hanafi Sidi Said à un (1) an de prison avec sursis.

Par ailleurs, l’ancien directeur général (DG) de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’Hussein Dey, Rehaimia Mohamed, et le président du conseil d’administration de la Mutuelle des travailleurs des industries pétrolières, Abderrazak Hasbellaoui, ont écopé d’une peine d’un (1) de prison avec sursis.

De son côté, l’ancien DG de Mobilis, Choudar Ahmed a été acquitté.

La Cour d’Alger a confirmé le jugement portant confiscation de tous les biens immobiliers et des comptes bancaires saisis dans le cadre de cette affaire.