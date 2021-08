L’assassin du frère cadet de John Kennedy bientôt libéré après 53 ans de prison

Etats-Unis

Agé de 77 ans aujourd’hui, Sirhan Sirhan, qui avait été reconnu coupable en 1969 du meurtre de Robert Kennedy, frère cadet de l’ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, devrait retrouver sa liberté après 53 ans de prison.

Après quinze refus successifs, la commission des libérations conditionnelles de Californie a finalement donné son accord, vendredi 27 août, pour la sortie de prison de Sirhan Sirhan, condamné pour l’assassinat de Robert Kennedy, frère cadet de l’ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, a rapporté samedi le journal français Le Monde.

Sirhan Sirhan avait été reconnu coupable le 17 avril 1969 du meurtre du sénateur de New York. Il avait été condamné a mort mais sa peine avait été commuée en réclusion a perpétuité en 1972, a la faveur d’une brève suppression de la peine capitale en Californie.

Après un délai d’examen de 90 jours, la décision de libération conditionnelle de la commission sera soumise au gouverneur de Californie, qui a le pouvoir de la refuser ou de la modifier.

Immigré palestinien, Sirhan Sirhan avait assassiné «Bobby» Kennedy a l’hôtel Ambassador a Los Angeles, alors que le sénateur faisait campagne pour décrocher l’investiture démocrate en vue de l’élection présidentielle. Cinq autres personnes avaient été blessées. Le meurtrier avait a l’époque justifié son geste par le soutien apporté par Robert Kennedy a la vente d’avions militaires a Israël.

Durant sa précédente demande de libération conditionnelle en 2016, M. Sirhan avait affirmé qu’il avait trop bu le soir du crime et qu’il aurait aimé «que rien ne se soit passé». Il avait aussi assuré que les aveux durant son procès étaient le fait d’un avocat qui l’avait mal conseillé et l’avait convaincu qu’il était coupable.

Un mystérieux second tireur?

Sirhan Sirhan avait été arrêté dans les cuisines de l’Ambassador, un calibre.22 a la main. Durant son procès, des carnets avaient été produits sur lesquels il avait écrit « RFK doit mourir ». Mais certains, dont l’un des fils de Bobby Kennedy, ne sont pas convaincus que Sirhan soit bien le meurtrier ou qu’il ait agi seul.

Parmi les détails troublants figure le fait que l’ex-ministre de la justice et ancien sénateur de New York ait été touché par une balle tirée a bout portant derrière l’oreille droite, alors que Sirhan était censé lui faire face. Et selon un expert en acoustique, treize coups de feu ont été tirés le soir du drame, mais l’arme de Sirhan n’avait une capacité que de huit cartouches.