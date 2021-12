Le 25e Sila du 24 au 31 mars 2022

Le 25e Salon international du livre d’Alger (Sila) se tiendra du 24 au 31 mars de l’année prochaine, avec l’Italie comme invité d’honneur de cette édition tant attendue, annonce le ministère de la Culture et des Arts sur sa page Facebook.

Prévue initialement en octobre 2020, le 25e Sila a été reporté a cause de la pandémie de Covid-19 qui a contraint le plus grand événement culturel du pays a une absence de deux ans.

Editeurs et auteurs pourront ainsi renouer avec leurs lecteurs a la faveur de cet évènement marquant, symbole d’un retour a une activité culturelle normale, et une occasion pour l’industrie algérienne du livre de respirer après deux années particulièrement éprouvantes.

Le 25e Sila qui se tiendra au Palais des expositions des Pins maritimes a Alger a choisi l’Italie comme invité d’honneur, “une pays voisin et ami connu pour sa production culturelle prolifique”.

Dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, le ministère de la Culture et des Arts avait d’abord proposé en 2020 une version virtuelle du salon, devant l’impossibilité de tenir cet événement qui draine plus d’un million de visiteurs, avant d’opter pour l’annulation du salon pour les années 2020 et 2021.

Principal événement culturel en Algérie, le Sila avait connu en 2019 la participation de 1030 maisons d’édition de 36 pays, dont 298 algériennes, et enregistré 1.150 million de visiteurs.