Le capitaine de l’Equipe de France refuse de porter le brassard LGBT au Qatar

Hugo Lloris a donc tranché. Sans véritable surprise, le capitaine de l’équipe de France n’a pas l’intention de contrarier son président, Noël Le Graët.

Alors que le patron de la FFF lui avait déconseillé de porter le brassard arc-en-ciel au Qatar, ce que différents capitaines de diverses nations, comme Harry Kane avec l’Angleterre, feront lors de la Coupe du monde 2022, le gardien de 35 ans a expliqué ce lundi, en conférence de presse, qu’il préférait se plier aux règles du pays hôte du Mondial.

« Avant d’entreprendre des choses, il faut l’accord de la FIFA et de la Fédération. Après, j’ai mon opinion personnelle. Ça rejoint un peu celle du président. Quand on accueille des étrangers, on a souvent envie qu’ils se plient à nos règles et à nos exigences. J’en ferai de même au Qatar. Je dois montrer du respect par rapport à ça », a ainsi lâché Hugo Lloris dans l’auditorium de Clairefontaine face aux médias. C’est clair.