Le défunt Général Rachid Harrat inhumé au cimetière d’El Alia

“Le défunt Général Rachid Harrat, Directeur général de la Sécurité des Communications et des Télécommunications à la Présidence de la République, a été inhumé, ce mardi 22 août 2023, au cimetière d’El-Alia à Alger, et ce, en présence de Monsieur le Premier Ministre Aïmene Benabderrahmane, de Monsieur Mohamed Nadir Larbaoui, Directeur de cabinet de la présidence de la République, de Monsieur Abdallah Moundji, Secrétaire général de la présidence de la République, des membres du Gouvernement et des conseillers auprès de la présidence de la République, de Monsieur le Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale, d’officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, des membres de sa famille ainsi que quelques amis et proches du défunt”, lit-on dans le communiqué.

“Puisse Allah Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis et prêter force et patience à sa famille. A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons”, a conclu le MDN.