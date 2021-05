Le Drian: «C’est aux Algériens, et a eux seuls, de fixer les modalités de ce destin »

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a appelé mercredi a la poursuite des réformes en Algérie, «dans le respect des libertés publiques» et «de la presse», au lendemain d’une nouvelle vague de condamnations de manifestants du Hirak.

«Les autorités algériennes ont exprimé l’ambition de réformer l’Algérie en profondeur, dans un esprit de dialogue et d’ouverture qui correspond aux attentes qui ont été exprimées dans le Hirak, de manière pacifique et avec dignité, par les Algériens. Notre seul souhait, c’est la réussite des réformes au bénéfice de l’Algérie et des Algériens», a déclaré le ministre devant le Sénat français.

«C’est aux Algériens, et a eux seuls, de fixer les modalités de ce destin, dans le respect des libertés publiques, dans le respect de la liberté d’expression, dans le respect de la liberté de la presse, auxquelles la France est attachée partout dans le monde», a-t-il aussi ajouté, en se refusant a tout commentaire supplémentaire a quinze jours d’élections en Algérie.