Le film Barbie interdit en Algérie!

Après avoir été censuré dans plusieurs pays arabes, l’Algérie rejoint la liste des pays ayant interdit le film américain « Barbie » de la réalisatrice Greta Gerwig .

Echorouk a appris de sources bien informées que le le ministère de la Culture et des Arts a envoyé des directives aux salles qui projettent le film à Alger, Oran et Constantine, pour le retirer « immédiatement » de leurs programmes.

Trois semaines après sa sortie en salles,le distributeur du film en Algérie, MD Ciné a également reçu la note d’interdiction du film « Barbie » pour motif d’atteinte à la morale.

La même source a noté que l’Algérie semble emboîter le pas à certains pays arabes comme le Koweït qui estiment que la fiction « porte atteinte à la morale, aux US et coutumes et aux valeurs religieuses.

Le ministre de la Culture du Liban Abbas Mortada a appelé à la censure de Barbie : « Ce film va à l’encontre des valeurs morales et religieuses du Liban, car il encourage la perversité et la transformation tout en appelant au rejet de la tutelle patriarcale et en ridiculisant le rôle des mères ».