Le journaliste italien Bernardo Valli décoré de “La Médaille des Amis de la Révolution”

“La Médaille des Amis de la Révolution” a été décernée, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au journaliste italien Bernardo Valli, en reconnaissance de ses prises de positions honorables a l’égard de la glorieuse Guerre de libération nationale et son appui au combat du peuple algérien pour la liberté et l’indépendance.

La distinction de Bernardo Valli, qui réside en France, a été remise, au nom du président Tebboune, par l’ambassadeur d’Algérie en France, Antar Daoud, lors d’une cérémonie organisée le 9 mars au siège de l’ambassade d’Algérie a Paris en présence d’anciens moudjahidine, des chefs de poste consulaire dans la région Île-de-France et de l’ensemble du personnel diplomatique.

La cérémonie de remise de cette médaille intervient a la suite de la publication au Journal Officiel, en novembre dernier, du décret présidentiel concernant la décision de décerner cette distinction a M. Valli, en reconnaissance de ses prises de positions honorables a la l’égard de la glorieuse Guerre de libération nationale et son appui au combat du peuple algérien pour la liberté et l’indépendance.

Dans son allocution prononcée a cette occasion, l’ambassadeur d’Algérie en France a tenu a témoigner au journaliste “la gratitude de l’Etat et du peuple algériens pour son soutien résolu qui émane de sa foi en la justesse de la cause algérienne et la prévalence et la noblesse du principe du droit a l’émancipation des peuples et au recouvrement de leur souveraineté”.

Rappelant que “la guerre de libération nationale fut aussi celle de l’image, en raison de la censure et le musèlement de l’information pratiqués a grande échelle par l’administration coloniale”, le diplomate algérien a salué “le courage du journaliste qui, épris des idéaux de justice et de vérité, refusa de céder a la pression”.

“En travaillant comme correspondant de guerre en Algérie durant la Révolution, le jeune reporter que fut M. Valli a pu transmettre au monde entier “l’image réelle de ce qu’était la colonisation”, affirmant qu'”il a accompli ses missions, en Algérie, avec un dévouement profond a la vérité, a la justice et a la primauté du droit”.

Daoud a souligné que la contribution de Bernardo Valli s’est prolongée, après la fin de la guerre, dans l’œuvre de la transmission de l’histoire a travers sa participation au film “La Bataille d’Alger”.

“C’est pourquoi mon pays, par cette distinction, reconnaît et salue votre contribution a la documentation de cette période cruciale de son histoire, qui lui a permis, au prix de sacrifices suprêmes, d’être aujourd’hui libre, indépendant et souverain”, a indiqué le diplomate algérien.

Pour sa part, le récipiendaire de la Médaille a exprimé ses vifs remerciements aux autorités algériennes a leur tête le président de la République ainsi qu’a tous “ses frères algériens” pour ce geste de reconnaissance qui l’honore.