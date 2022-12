Le lanceur d’alerte US Edward Snowden a reçu son passeport russe

Le lanceur d’alerte américain Edward Snowden “a reçu un passeport russe (jeudi, ndlr) et a prêté serment” auprès de la Fédération de Russie, a annoncé son avocat auprès de plusieurs médias russes vendredi.

“Il est bien sûr heureux et remercie la Fédération de Russie pour avoir reçu la citoyenneté”, a déclaré à Interfax Maître Anatoly Kucherena. “Et le plus important est que, selon la Constitution russe, il ne peut plus être extradé vers un État étranger”, selon BFMTV.

En Russie depuis 2013

Le président Vladimir Poutine avait accordé en septembre la nationalité russe au lanceur d’alerte et ancien employé de la NSA (agence nationale de sécurité américaine) Edward Snowden, réfugié en Russie depuis 2013 après avoir quitté les États-Unis.

Il y est recherché pour avoir transmis à la presse des dizaines de milliers de documents de la NSA prouvant l’ampleur de la surveillance électronique exercée par Washington.

Ces révélations avaient alors suscité de très fortes tensions entre les États-Unis et leurs alliés, et la décision des autorités russes de lui accorder un permis de séjour avait provoqué la colère de Washington.

“Je suis en Russie parce que la Maison Blanche a intentionnellement annulé mon passeport pour me piéger ici”, a lancé sur Twitter vendredi Edward Snowden, ajoutant que les autorités américaines “continuent d’interférer avec ma liberté de mouvement à ce jour.”