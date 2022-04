Le Liban et sa Banque centrale sont en faillite

Le vice-Premier ministre libanais, Saadé Chami, a estimé que “l’Etat et la Banque du Liban (BDL) sont en faillite”, alors que le pays traverse la pire crise économique de son histoire moderne et que le gouvernement peine a légiférer sur le contrôle des capitaux et a garantir les avoirs des déposants, bloqués illégalement dans les banques depuis 2019.

“L’Etat est en faillite, tout comme la Banque du Liban, et il y a des pertes”, a affirmé Saadé Chami lors d’un entretien télévisé dimanche sur la chaîne al-Jadeed. “La répartition des pertes sera imputée aux acteurs concernés, a savoir l’Etat, la BDL, les banques et les citoyens”, a-t-il poursuivi, selon le site d’information L’Orient -Le Jour.

Saadé Chami tient un rôle-clé pour tenter de sortir le Liban de la crise économique, ayant été chargé de conduire la délégation chargée de négocier avec le Fonds monétaire international (FMI) le déblocage d’un “fonds de sauvetage”. Pur technocrate, il a fait l’essentiel de sa carrière au FMI, où il a occupé pendant près de 20 ans des postes-clés et dirigé le Centre de soutien technique au Moyen-Orient.