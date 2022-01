Le match amical Algérie-Gambie n’aura pas lieu

En stage de préparation a Doha

Le match amical prévu ce samedi 1er janvier 2022 entre l’Algérie et la Gambie n’aura pas lieu.

“La partie Gambienne a décidé de manière unilatérale et a quelques heures de ce match d’annuler cette rencontre sous prétexte que cette sélection enregistre l’absence d’un gardien de but!”, a indiqué la Fédération africaine de football (FAF) dans un communiqué.

“Malgré tous les efforts entrepris par la Fédération algérienne de football (FAF) et les organisateurs, le match amical de préparation pour la CAN Total Energies – Cameroun 2021, entre l’Algérie et la Gambie, prévu ce samedi 1er janvier 2022 au stade du Qatar SC Stadium de Doha, n’aura finalement pas lieu”, a fait savoir la FAF.

Communiqué de la FAF:

La Fédération algérienne de football (FAF) déplore cette attitude qui fait preuve d’un grand manque de professionnalisme et de respect vis-a-vis des parties ayant tout mis en place pour la réussite de ce match de préparation, dans un pays frère qui, a travers la Fédération Qatarie de football (QFA), n’a pas hésité a apporter toute l’aide et les facilitations nécessaires.

Ces difficultés d’organiser un stage ainsi qu’un match de préparation ont été déja évoquées par le sélectionneur national Djamel BELMADI lors de la conférence de presse qu’il a animée jeudi 30 décembre a Doha. Mais cela n’a pas empêché la sélection algérienne de faire appel a un gardien remplaçant, Abderrahmane MEDJADEL, pour suppléer aux absences de Raïs M’BOLHI et Mustapha ZEGHBA, et de réunir un minimum d’effectif pour disputer ce match.

Aussi, la réaction désinvolte du sélectionneur de la Gambie qui n’a pas hésité a faire des annonces avant même la prise de décision officielle d’annulation, est également un acte inélégant a plus d’un titre.

De ce fait, la Fédération algérienne de football (FAF) fera valoir ses droits en ce qui concerne les frais engagés auprès des instances concernées, tout comme elle entreprendra les démarches qui s’imposent pour dénoncer l’attitude désobligeante de la partie gambienne.

Les Verts devront ainsi faire l’impasse sur cette rencontre et attendront leur prochaine sortie prévue le mercredi 5 janvier 2022, toujours a Doha, cette fois contre le Ghana, avant de rejoindre le lendemain Douala, au Cameroun”.

CAN 2021: les protégés de Belmadi s’envolent pour Doha

La sélection algérienne de football s’est envolée, lundi matin, a bord d’un vol spécial pour Doha (Qatar), où elle doit effectuer un stage précompétitif programmé jusqu’au 6 janvier en prévision de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 au Cameroun (9 janvier- 6 février).

Vingt (24) joueurs sur les 28 convoqués par le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, seront présents a Doha (Qatar) dès ce lundi, alors que quatre éléments rejoindront le groupe avant le 3 janvier: il s’agit de Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Adam Zorgane (Charleroi/ Belgique), et Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique)”.

La Fédération internationale (FIFA) avait envoyé une correspondance aux pays participants a la CAN 2021, les informant que leurs joueurs évoluant a l’étranger ne pourront pas rejoindre leurs sélections avant le 3 janvier.

Outre le match face a la Gambie, les champions d’Afrique disputeront un second test face au Ghana, le mercredi 5 janvier, avant de s’envoler le lendemain pour Douala.

Logés dans le groupe “E”, les “Verts” entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade de Japoma a Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 a Douala (20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).

Les Verts: 13 joueurs retenus pour la 1e fois pour disputer la CAN?

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a dévoilé vendredi sa liste de 28 joueurs retenus pour la CAN 2021 au Cameroun ( 9 janvier – 6 février ), non sans remanier son groupe.

Nouveauté: sur cette liste figurent treize (13) joueurs convoqués pour la première fois en équipe nationale pour disputer une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Il s’agit de Youcef Zoghba, Mohamed Réda Halaïmia, Abdelkader Bedrane, Mohamed Amine Tougaï, Hocine Benayada, Lyes Chetti, Adam Zorgane, Ramiz Zerrouki, Haris Belkebla, Sofiane Bendebka, Farid Boulaya, Saïd Benrahma et Mohamed El-Amine Amoura.

Notons également que huit (8) joueurs ayant participé a la CAN 2019 en Egypte ne seront pas de voyage au pays de Samuel Eto’o, a savoir Azeddine Doukha, Rafik Halliche – qui a raccroché ses crampons-, Mehdi Zeffane, Mohamed Fares, Mehdi Abeid, Adlene Guedioura, Hichem Boudaoui et Andy Delort.

Force est de constater que quinze (15) joueurs ayant remporté la dernière CAN en Egypte sont de nouveau rappelés par le coach national pour participer a la 33e édition de cette compétition africaine. Il s’agit de Raïs M’bolhi, Alexandre Oukidja, Ramy Bensebaïni, Djamel Benlamri, Youcef Attal, Aïssa Mandi, Mehdi Tahrat, Ismaël Bennacer, Sofiane Feghouli, Islam Slimani, Baghdad Bounedjah, Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, Adem Ounas et Yacine Brahimi.

Les Verts entameront leur aventure africaine dans l’espoir de conserver leur titre le 11 janvier prochain face a la Sierra Leone, puis la Guinée équatoriale (16 janvier) avant d’affronter la Côte d’Ivoire (20 janvier).

Il est utile de rappeler que la Confédération africaine de football (CAF) a autorisé les sélections a convquer 28 joueurs au lieu de 23.

Liste des 28 joueurs:

Gardiens: Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/France), Mustapha Zeghba (Damac FC/Arabie saoudite).

Défenseurs: Ramy Bensebaïni (B. Monchengladbach/Allemagne), Djamel Benlamri (Qatar SC/Qatar), Youcef Atal (OGC Nice/France), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/Belgique), Aïssa Mandi (Villarreal/Espagne), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/Tunisie), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa/Qatar), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/Tunisie), Houcine Benayada (ES Sahel/Tunisie), Lyes Chetti (ES Tunis/Tunisie)

Milieux: Ismaël Bennacer (AC Milan/Italie), Adam Zorgane (SC Charleroi/Belgique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/Pays-Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/Turquie), Haris Belkebla (Stade brestois/France), Sofiane Bendebka (Al Fateh FC/Arabie saoudite)

Attaquants: Farid Boulaya (FC Metz/France), Islam Slimani (O. Lyon/France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre), Youcef Belaïli (sans club), Saïd Benrahma (West Ham/Angleterre), Adem Ounas (SSC Naples/Italie), Mohamed El-Amine Amoura (FC Lugano/Suisse), Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/Qatar).