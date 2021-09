Le match retour Niger – Algérie se jouera a 17h au lieu de 20h

Décalé de 24 h

C’est officiel le match retour entre le Niger et l’Algérie aura lieu bel et bien le 12 octobre prochain a Niamey a 17h et pas a 20h comme annoncé quelques heures plus tôt et ce pour des raisons de sécurité.

Le match de la 4e journée des éliminatoires africaines du Mondial-2022 (Gr. A) entre le Niger et l’Algérie, initialement prévu le 11 octobre a Niamey, a été décalé de 24 heures, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

Dans le même sillage, la FAF a demandé a décaler l’horaire du match de la 3ème journée, Algérie – Niger, prévu le vendredi 8 octobre au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida pour 20h00 au lieu de 17h00, comme fixé au préalable.

La Fédération internationale “(FIFA) a apporté un changement dans la programmation du match Niger – Algérie comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA – Qatar 2022 qui aura finalement lieu le mardi 12 octobre 2021 a 14h00 au stade du Général Seyni Kountché de Niamey, au lieu du lundi 11”, a écrit la FAF sur son site internet.

Les dates de la double confrontation Algérie-Niger désormais connues

La Fédération international de football (FIFA) a arrêté officiellement les dates des rencontres comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA – Qatar 2022, zone Afrique, a indiqué ce samedi la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Ainsi le match aller entre l’Algérie et le Niger, comptant pour la 3e journée du groupe A, aura lieu le vendredi 8 octobre 2021 a 17h00 au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida.

Le match retour est programmé le lundi 11 octobre 2021 au stade du Général Seyni Kountché de Niamey.

Les Verts et le Burkina Faso occupent la première du place du groupe (4pts), le Niger avec 3pts et le Djibouti ferme la marche avec o point.