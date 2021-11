Le ministre de la défense de l’entité sioniste a Rabat, c’est l’Algérie qui est visée

Salah Goudjil:

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a indiqué jeudi que “c’est l’Algérie qui est visée” par la visite du ministre de la Défense de l’entité sioniste au Maroc.

“Les ennemis se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte a l’Algérie”, a souligné Salah Goudjil a l’issue de l’adoption de la loi de finances 2022 par le Conseil de la nation, précisant qu'”aujourd’hui, les choses sont claires avec la visite du ministre de la Défense de l’entité sioniste au Maroc, après celle effectuée par le ministre des Affaires étrangères de cette entité dans ce pays voisin. Ce dernier avait menacé l’Algérie a partir du Maroc et il n’y a eu aucune réaction du gouvernement marocain”.”C’est l’Algérie qui est visée”, a-t-il affirmé.